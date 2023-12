VIDÉO - Tours-opérateurs : bientôt des règles plus favorables pour les voyageurs européens ?

La Commission européenne a présenté mercredi une série de propositions pour améliorer les droits des voyageurs dans l'UE en cas de retard ou d'annulation de leurs trajets. Parmi les mesures : un remboursement sous 14 jours maximum des voyages à forfait en cas d’annulation.

L'Europe veut mieux protéger les voyageurs face aux opérateurs de voyages et de séjours. Il faut dire que chaque année, vous êtes des millions à y recourir pour préparer vos vacances. Et parfois à déchanter.

C'est le cas de Claire, qui a raconté sa mésaventure au JT de 13H de TF1. "J'avais acheté un circuit pour partir en Jordanie une dizaine de jours, du 9 au 17 novembre 2023. Or, une dizaine de jours avant le départ, on reçoit un mail en nous disant que le voyage était annulé et reporté. Donc, je demande le remboursement", détaille-t-elle dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Réponse de l'agence de voyages : refus catégorique.

C'est pour lutter contre ces désagréments que la Commission européenne a présenté ce mercredi une série de propositions, avec notamment l'introduction d'un formulaire de réclamation standard "simple à comprendre" et valable dans toute l'UE.

Des acomptes moins élevés

Concernant les voyages organisés, les remboursements devront être obligatoires sous deux semaines. Une bonne nouvelle pour les clients. "Par contre, il faudra bien lire toutes les notices et tous les petits astérisques", se méfie une mère de famille. "Il le faut, parce qu'il y a toujours une petite angoisse quand on voyage, avec les retards, avec l'argent qu'on investit. L'assurance d'être remboursé, c'est quand même l'essentiel", renchérit un retraité.

D'autres évolutions concernent les règlements avant le départ. Ainsi, les acomptes seront moins élevés et vous aurez plus de temps pour payer le solde. Face à cette demande, les voyagistes sont prêts à s'adapter. "La pratique fait qu'on prend 30 à 35% d'acompte au moment de la réservation et on solde à 30 jours du départ. Ce que prévoit le règlement, c'est que ce sera 25%, sauf si un fournisseur nous oblige à payer d'un coup et le solde à 28 jours", explique Valérie Bonet, présidente des "Entreprises du voyage".

Dans le transport aérien, la Commission européenne veut par ailleurs renforcer les droits des passagers ayant réservé des vols via un intermédiaire. Elle propose de modifier la législation pour que les compagnies aériennes aient accès aux coordonnées de ces passagers afin de pouvoir les contacter directement et de mieux les informer en cas de problèmes. Toujours dans l'aérien, les passagers demandant réparation devront aussi recevoir des explications claires sur la personne à contacter pour le remboursement de leurs billets et la procédure à suivre.

À ce jour, ces mesures sont au stade de proposition. Elles devront être soumises au Parlement européen pour être définitivement votées. Peu de chances, donc, qu'elles soient effectives l'été prochain.