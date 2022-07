Tous les trains à l'arrêt plusieurs heures dans les Hauts-de-France

Pour cause, deux câbles électriques ont disjoncté cette nuit. Cela a plongé les deux gares de Lille dans le noir total, dont les deux centres de commande. Comme aucune communication n'était possible, aucun train n'a démarré, laissant les clients de la SNCF en pleine galère. "Je dois rentrer à Rennes pour des raisons professionnelles. Et malheureusement, pas de train pour l'instant. On communique avec les éléments informatiques", se plaint l'un d'entre eux.