VIDÉO - Après la pandémie, l'aéroport de Beauvais a pris son envol

Le symbole le plus visible de ce développement, c’est sa tour de contrôle flambant neuve. À 30 mètres de haut, vue imprenable sur les avions de la compagnie à bas coût Ryanair, omniprésente ici. Alors que les aéroports parisiens de Roissy et Orly ne sont toujours pas revenus à leurs niveaux d'avant Covid, à celui de Beauvais, les records tombent, avec 4,6 millions de passagers l’an dernier et peut-être 5 millions cette année 2023, et c'est du jamais-vu.