VIDÉO - Trafic interrompu à la gare de l'Est : le point sur la pagaille

Des milliers de voyageurs bloqués et des trains à l’arrêt sur les voies. Ce mardi, à la gare de l'Est, c'est un jour de galère pour tous ceux qui comptaient circuler. Pour la SNCF, l’origine de cette panne ne fait aucun doute : le sabotage d’une armoire électrique, vers 3 heures du matin à Vaires, en Seine-et-Marne, est en cause, comme le montre la photo ci-dessous :