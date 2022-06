Trafic perturbé, retards et pagaille gare du Nord

Il est plus de deux heures du matin, lorsque Valentin et Mathis arrivent de Creil en région parisienne. En tombant, un arbre a touché une caténaire. Initialement, leur trajet devait durer 28 minutes, ils sont restés bloqués pendant six heures. Arrivés à la gare du Nord, il faut encore attendre plus d’une heure trente pour prendre un taxi. La file de passagers s’étale de l’intérieur jusqu’à l’extérieur de la gare.