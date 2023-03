VIDÉO - La grève continue, la galère dans les transports aussi

Même tableau pour samedi : nouveau jour de grève contre la réforme des retraites. Pas d’amélioration pour dimanche. La semaine prochaine, c’est encore l’inconnu, mais une nouvelle journée d’action est prévue mercredi.

Concernant le trafic aérien, perturbé par la grève des aiguilleurs, 20% des vols sont annulés ce week-end. C’est le cas pour ce couple qui devait s’envoler en vacances à Madrid. Leur solution de secours est le bus. "On a eu beaucoup de mal à trouver un avion. On a voulu prendre un train… Bref, on s’est retrouvé avec un bus", dit une femme.