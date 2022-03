Train, car, taxis : les prix des transports vont-ils augmenter ?

Pour ceux qui voyagent en autocar, pas de hausse dans l'immédiat. Mais attention, cela pourrait vite changer. Selon Yvan Lefranc-Morin, directeur général de "Flixbus" France et nouveaux marchés, "il est évident que si le coût de l'essence reste très élevé sur le long terme, il faudra qu'on augmente nos prix à un moment ou un autre. Ça ne sera pas une augmentation massive, mais peut-être de l'ordre de centimes, de quelques euros sur les trajets plus longs et plus chers".