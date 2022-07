Train : de nouvelles étiquettes contre les bagages oubliés

Oublier sa valise à la gare avant de partir en vacances... Cette angoisse, les voyageurs la connaissent bien et la redoutent. "Je ne le quitte jamais des yeux", "on a toujours peur de le perdre et de se le faire voler", confient certains d'entre eux. Au-delà de ruiner potentiellement vos vacances, l'oubli de bagages en gare est la première cause de retard des trains. En effet, cela implique systématiquement l'intervention des démineurs. Pour éviter cela, la SNCF distribue de nouvelles étiquettes avec des QR Code. Il suffit de la scanner pour entrer toutes les informations du propriétaire.