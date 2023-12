Train de nuit : la locomotive du Paris-Aurillac tombe en panne dès le 2ᵉ trajet sur la ligne

Alors qu'il effectuait sa deuxième liaison depuis la réouverture de la ligne, le train de nuit Paris-Aurillac est tombé en panne. La locomotive a connu une avarie au niveau de la commune de La Souterraine, dans la Creuse. Les passagers sont tout de même arrivés à l'heure à destination.

Après une mise hors service qui aura duré deux décennies, la ligne nocturne Aurillac-Paris Austerlitz a repris du service dimanche 10 décembre 2023. Un retour en grâce progressif pour les trains de nuit, qui est émaillé de quelques légères déconvenues. Engagé pour la deuxième fois sur cette ligne, l’Intercités de nuit 3789, qui circulait dans la nuit du 15 au 16 décembre, a été touché par une panne, rapporte Ouest-France.

Le quotidien note que la locomotive a connue une avarie aux alentours de 22h30, du côté de La Souterraine (Creuse). Les salariés de la SNCF ont fait savoir qu'une surtension dans la machine avait été constatée, obligeant la rame à stopper son avancée.

Une "rame dortoir" à Brive-la-Gaillarde

À cause de la panne, les passagers du train ont patienté durant environ deux heures à l’arrêt à La Souterraine. C'est alors que le contrôleur a enjoint voyageurs qui se rendaient à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et Aurillac (Cantal) à descendre. Il a alors fallu réveiller une partie des usagers, qui dormaient dans leurs compartiments respectifs. Ouest-France précise que cinq cars ont été affrétés pour les prendre en charge et les conduire en direction de Limoges ou Brive-la-Gaillarde.

À Brive justement, une "rame dortoir" attendait ceux qui se rendaient vers d'autres destinations. À défaut de couchettes, les usagers ont été invités à prendre place dans un train chauffé stationné à quai. La prise en charge s'est poursuivie avec une distribution par les agents d'en-cas, d’eau ainsi que d'oreillers.

Après ces péripéties, les voyageurs ont encore dû s'armer de patience puisqu'il a fallu attendre le train resté à quai à La Souterraine, dépanné par une autre locomotive. Aux alentours de 5h du matin, des agents de la SNCF sont venus informer les passagers pour Aurillac que celui-ci se trouvait finalement sur la voie d'en face. Une partie du wagon fait alors le déplacement pour retrouver la voiture laissée quelques heures auparavant.

L'arrivée finale à Aurillac, quelque deux heures trente plus tard, n'a pas entraîné de retard. Et pour cause, les trains de nuit observent déjà un arrêt assez long au cours de la nuit en temps normal (y compris lorsque aucune avarie n'est à déplorer) de manière à arriver au petit matin à destination.