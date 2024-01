Train de nuit Paris-Aurillac : couacs en série sur la ligne, la SNCF évoque "un manque de locomotives thermiques"

Le 10 décembre dernier, le train de nuit entre Paris et Aurillac a été rétabli, 20 ans après avoir été supprimé. Mais au bout d'un mois, les dysfonctionnements se sont multipliés. La faute à un manque de locomotives thermiques pour couvrir un tronçon de la ligne qui n'est pas électrifié.

Près d'un mois après, les dysfonctionnements s'accumulent. Inauguré en grande pompe, le 10 décembre dernier, le train de nuit devant assurer la liaison entre Paris et Aurillac accumule les problèmes depuis son rétablissement, 20 ans après sa suppression. Panne dès le 2ᵉ trajet de la ligne, liaisons en bus, annulation de certains trains... Le début de ce train de nuit n'est pas de tout repos pour les usagers.

"Un manque de locomotives thermiques"

Lors de sa mise en fonctionnement, la promesse était d'assurer des voyages tous les jours dans les deux sens, lors des vacances scolaires des zones A et C et le vendredi et le samedi dans les deux sens le reste de l'année. Mais force est de constater que ce plan a été perturbé.

Dès la deuxième liaison depuis la réouverture de la ligne, une "défaillance de matériel" a perturbé le trajet entre Paris et Aurillac. En pleine nuit, les voyageurs ont été réveillés pour être affrétés dans des bus qui les ont conduits en direction de Limoge et de Brive-la-Gaillarde, où un autre train de nuit les attendait pour la suite du trajet. L'arrivée finale à Aurillac s'est néanmoins faite avec seulement deux minutes de retard.

Des pannes qui se sont répétées à plusieurs reprises ces dernières semaines. Depuis ce mardi 2 janvier, pour les congés de Noël, le trajet entre Aurillac dans le Cantal et Brive-la-Gaillarde en Corrèze, dans le sens Aurillac-Paris, se fait en bus de substitution ou en TER. Ce jeudi 4 janvier, alors que le trajet entre Paris et Aurillac est assuré, la liaison dans l'autre sens a été supprimée.

Des problèmes de fonctionnement liés à "un manque de locomotives thermiques" pour circuler sur le tronçon entre Brive-la-Gaillarde et Aurillac. "Ce sont des locomotives diesel qu'on est obligé d'utiliser sur le tronçon parce que la ligne n'est pas électrifiée", indique SNCF, comme 40% du réseau français, selon des chiffres datant de 2020. À une "tension globale sur l'intégralité du parc de locomotives", s'est ajoutée "une vague sans précédent de heurts avec des arbres ou des gibiers". Résultat, la ligne a fonctionné à flux-tendu, conduisant à certains ajustements.

Mais la SNCF se veut rassurante, certifiant que ces dysfonctionnements ne sont que ponctuels. Une locomotive supplémentaire devrait être livrée dès ce lundi 8 janvier, indique par ailleurs la compagnie ferroviaire, ce qui permettrait de faire face à d'éventuels nouveaux problèmes sur les locomotives qui circulent actuellement. Des efforts nécessaires alors que la ligne, qui a déjà été empruntée par 2000 personnes depuis sa réouverture, doit fonctionner de manière quotidienne à partir de 2025.