Pourquoi la future ligne TGV Paris-Berlin n'est pas assurée de passer par Strasbourg

Afin de justifier cette décision, un porte-parole du groupe allemand a évoqué les délais de mise en place de la ligne. "Pour une réalisation rapide de la nouvelle liaison directe Paris-Berlin, la SCNF et la Deutsche Bahn se sont mises d'accord pour étudier d'abord la connexion des lignes existantes Paris-Francfort et Francfort-Berlin", a ainsi déclaré un porte-parole.

Le futur TGV ne passerait donc non pas par l'Alsace, via Strasbourg, et par Karlsruch, ville allemande voisine, mais par la Moselle et Metz, afin de rouler "probablement via Sarrebrück", une ville allemande située plus au nord. Un choix que la Deutsche Bahn défend depuis le début. La compagnie souligne que le futur train de nuit, prévu pour fin 2023, "passerait par Strasbourg" et que "deux tiers des trains français longue distance" passaient déjà la frontière par ce chemin.

Sollicitée, la SNCF n'a pas souhaité faire de commentaires. Après une réunion mercredi avec le PDG de l'entreprise française, Jean-Pierre Farandou, la mairie de Strasbourg, qui milite pour un passage par sa ville, a néanmoins assuré dans un communiqué que restait "ouverte la possibilité d’une liaison Paris-Strasbourg-Berlin, dès lors que l’ensemble des parties prenantes (...) parviennent à en définir les modalités de mise en œuvre".