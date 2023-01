LGV Bordeaux-Toulouse : pour financer la ligne, les Girondins vont être taxés

Sont-ils prêts à payer pour un train qu'ils ne prendront jamais ? Au sud du futur tracé à Saint-Symphorien, les 3 à 10 euros par an et par foyer ne passent pas du tout. "On est très remonté parce que c'est un projet qui n'est pas du temps. Il n'y aura pas de retombées pour Saint-Symphorien ou les communes aux alentours, il n'y a pas de gare, rien de prévu", explique le maire (SE) de la commune, Bruno Gardere.