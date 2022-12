Trains annulés : à la recherche d'un plan B

Première option : prendre un autocar, mais pour se rendre à Marseille (Bouches-du-Rhône), il faut compter plus de neuf heures de route, et le billet coûte entre 60 et 100 Euros. Ce prix est surprenant pour les voyageurs, mais ils y sont contraints afin de pouvoir aller à leur destination. Adriana, une voyageuse, a affirmé qu'on est obligé de payer cher si l'on veut passer Noël en famille.