Sécurité ferroviaire : ce que la SNCF a changé depuis l'accident de Brétigny

Il s'agissait alors du premier plan d'urgence : le renouvellement des aiguillages. Dès l'accident, la SNCF accélère le remplacement de ces portions de voie qui permettent aux trains de changer de direction. Avant 2013, 300 aiguillages étaient changés chaque année, contre 500 aujourd'hui.

L'investissement le plus important concerne la surveillance du réseau. Des dizaines de milliers de capteurs sont installés sur les rails et sur certains trains. Les agents de maintenance, eux, sont équipés de smartphone et de tablette. L'objectif est de remonter l'état du réseau en temps réel. "La SNCF avait déjà la culture de la sécurité . Ce qu'elle fait davantage, et de manière accélérée, c'est se comparer avec d'autres secteurs comme le nucléaire", explique Arnaud Aymé, spécialiste industrie et transports. Résultat, le millefeuille documentaire des règles de sécurité a été simplifié