Grève SNCF : ce qui se profile ce week-end

C’est un week-end de grands départs qui est prévu pour Noël : un million de voyageurs normalement. La SNCF s’attend à des perturbations, car certains cheminots seront en grève. Une menace qui risque de gâcher les fêtes pour ceux qui ont déjà un billet en poche. "On est en train de célébrer les fêtes dans un contexte plus compliqué que d'habitude et prendre certaines personnes en otage, ce n'est pas normal, c'est révoltant", s'exaspère une mère de famille en attendant son train.