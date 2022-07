Trains complets : quelles solutions pour partir en vacances ?

Pour voyager demain, les bus sont une alternative aux trains et les utilisateurs l'ont vite compris. Résultat, les bus sont pris d'assaut. Selon les compagnies, entre 30 et 65% de réservations supplémentaires ont été enregistrées par rapport à la semaine dernière. Depuis, les prix des quelques places encore disponibles ont flambé. Pour les destinations les plus populaires, notamment dans le sud, comptez au minimum 130 euros.