Trains de l'été : 500 000 places en plus

Concrètement, certains trains vont doubler leur capacité. Par exemple, les TGV de 485 places pourront passer à 970 grâce à une deuxième rame identique. Même chose pour les TGV à étages. De 517 à 1034 places sur un même trajet. Des rames supplémentaires sorties en urgence des ateliers de maintenance, et des trains qui feront plus de trajet que prévu. La SNCF a dû revoir tout son plan de transport pour cet été. La SNCF s’attend à une fréquentation record cet été. Déjà huit millions de billets ont été vendus pour les mois de juillet et août.