Trains de la SNCF complets : inscrivez-vous sur la liste d'attente !

Ce dispositif donnant-donnant est-il réellement efficace pour répondre à la demande cet été ? Selon la directrice générale adjointe Conseil et mobilités d'Egis, l'offre ne suffira pas. Cet été, la compagnie ferroviaire table sur un record historique de réservations : plus de six millions de billets déjà vendus pour juillet-août. C'est 50% de plus que l'année dernière.