SNCF : ouverture des ventes pour Noël, 15 billets vendus chaque seconde

L’alerte est tombée ce mercredi 5 octobre dans la matinée, les billets de train pour les vacances de Noël sont disponibles. Alors dès 8h, nous avons tenté notre chance : un Nantes - Paris le 23 décembre en fin de journée. Mais le site est saturé. Tout le monde essaie en même temps. Un peu de patience et quelques tentatives plus tard, ça y est, on a nos places.