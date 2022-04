Trains : que valent les nouveaux "corails" ?

Premier constat, pas grand monde à bord, mais des voyageurs satisfaits du rapport qualité prix. Une nouvelle offre, certes, mais avec du vieux matériel. Notre rame date de 1978. La SNCF a recyclé des anciens trains corails. "Ces trains-là sont destinés à ne plus circuler et à ne pas être utilisés. On en a réutilisé 36 voitures et 9 locomotives", a expliqué Cécile Boucaut, directrice Ouigo Train classique SNCF.