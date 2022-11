Transport : contre les retards, ces trains nettoient les rails

Les TER sont obligés de baisser leur vitesse, et ça provoque des retards. À cause des feuilles et de la pluie l’année dernière, plus de 9 000 trains ont subi des perturbations, comme des retards ou des déviations. 125 trains ont été supprimés. Un bilan qui pourrait être pire sans l’intervention de ces trains spéciaux. Celui de William parcourt 260 km par jour pendant sept semaines à l’automne. Il actionne la machine à des endroits précis. "Les zones de lavage sont définies par rapport à la tombée des feuilles, aux zones boisées", explique-t-il.