Transport : le "pédibus" pour aller à l'école, une solution qui marche

Depuis un an, les rangs de ces petits voyageurs grossissent. Jamais de grève, les usagers sont ravis : "J'aime bien passer du temps avec les copains", "J'adore marcher", affirment plusieurs écoliers. Ils passent un nouvel arrêt, et embarquent un nouveau passager. C'est comme une routine bien installée. "J'ai 76 ans, avec des petits enfants de 5 ans. Comme relation intergénérationnelle, on ne fait pas mieux", témoigne Jean-Maurice. "Et puis on cause", sourit-il.