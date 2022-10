VIDÉO - Transports en commun : à Marseille, un voyageur sur quatre ne paie pas son ticket

"C'est environ 20 millions d'euros par an", résume la présidente de la Régie des Transports Métropolitains (RTM), Catherine Pila, "c'est l'équivalent d'un kilomètre de tramway, de six rames de métro, ou de soixante bus, on se prive de ça". En comparaison, à Lyon, la fraude représentait en 2017 une perte de dix millions d'euros. La RTM a créé au mois de mai une brigade de 40 agents chargés de sécuriser les lignes, qui s'ajoutent aux 260 contrôleurs déjà présents.