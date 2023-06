VIDÉO - Transports dans les grandes villes : les RER sont-ils sur la bonne voie ?

La SNCF admet tout de même "une sous-estimation de l'ampleur et de la complexité du projet", à cause d'un manque de conducteurs et de matériel. Mais cela ne décourage pas les autres métropoles de se porter candidates. Dix d'entre elles veulent avoir leurs propres RER. Un coût total de 17 milliards d'euros, selon les chiffres du Conseil d'Orientation des Infrastructures. Une somme colossale.

