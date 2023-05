VIDÉO - Transports illimités à 49 euros en Allemagne : l’exemple à suivre ?

Depuis le 1er mai, transports en communs, trains régionaux, métros et bus peuvent être utilisés de manière illimitée pour 49 euros par voyageur. Outre-Rhin, le Deutschland-Ticket fait un carton. Le gestionnaire des Transports table sur 16 millions d’abonnés. "Dans tous les cas, c'est une bonne chose qu'on puisse voyager pour pas cher", nous dit un jeune homme. "Si plus de personnes utilisent ce ticket parce que c'est moins cher, elles prendront moins leur voiture et c'est bon pour l'environnement", salue une usager.