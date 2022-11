Transports régionaux : pourquoi vous risquez de payer bientôt plus cher vos trajets

Une décision jugée nécessaire par les responsables régionaux, l'effort doit être collectif. "On prend en totalité la hausse des coûts de l'énergie, et puis on a un volet qui est lié à la revalorisation salariale, dans ces métiers qui sont des métiers en tension", explique un membre de la commission Mobilités dans les Pays de la Loire. Dans la région Île-de-France, tous les transports publics seront concernés par cette hausse, y compris les bus scolaires.