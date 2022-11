RER dans les grandes villes : ce qui changerait pour vous au quotidien

Les mêmes trains, mais plus fréquents, un tarif unique, plus d’arrêts, donc davantage de personnes transportées. La région Grand-Est travaille sur ce projet depuis près de deux ans. Objectif affiché : désengorger les routes à l'entrée de la ville et réduire la pollution. Mais l’Alsace n’est pas la seule concernée.

Où et quand ces RER seront-ils accessibles ? Une dizaine de projets sont à l’étude. Ils pourraient concerner Lille, Lyon, Bordeaux, mais aussi Grenoble, Rouen et Nantes d'ici à 2030.