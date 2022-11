Transports : une pénurie de chauffeurs sans précédent

Conducteur de bus, Frédéric Samba, lui, est fidèle au poste, mais depuis le début de l'année, 41 de ses collègues ont démissionné, à cause d'un problème d'insécurité. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Le nombre d'arrêts maladies dans la profession est en forte hausse 31,5 jours par an et par salarié en 2019. En 2021, ce chiffre est passé à 39 jours.