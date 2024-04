Capteurs et colmatage en cours sur l'A13, l'autoroute fermée jusqu'à lundi entre Paris et Vaucresson

Plusieurs fissures ont été remarquées sur l'A13 ce vendredi 19 avril. Les autorités ont fermé le tronçon entre Paris et Vaucresson au moins "jusqu'à lundi". Les fissures ont été provoquées par un mouvement de terrain dont la cause n'est pas encore définie.

Opération de colmatage ce samedi matin sur l'autoroute A13. De quoi non pas réparer, mais protéger les fissures apparues ce vendredi 19 avril sur les voies d'une infiltration de la pluie. Larges de 2 cm et profondes de 80 cm, ces fissures ont contraint les autorités à fermer l'A13 entre Paris et Vaucresson dans les Hauts-de-Seine dans les deux sens.

Les capteurs qui surveillent la chaussée ont permis de constater d'autres fissures à 4 mètres de la chaussée, sur une canalisation qui inquiète les autorités. "Là sous l'A13, on a un gros ouvrage d'assainissement qui peut rompre et qui peut affaisser la chaussée", explique Jacques Salhi, directeurs des routes d'Île-de-France.

Ces fissures ont été provoquées par un mouvement de terrain, dont la cause n'est pas encore définie. Il pourrait être lié aux récentes fortes pluies ou encore aux travaux en cours en contrebas de l'autoroute.

Des "problématiques de corrosion" sur le béton précontraint

Le viaduc mis en cause est un vieil ouvrage construit il y a 50 ans selon la méthode de l'assemblage de béton précontraint. Cela signifie que des blocs de béton sont reliés par des câbles à l'air libre, et c'est tout le problème. "On a des problématiques de corrosion souvent sur ces types de construction en béton précontraint. On a également des problématiques, car au fur et à mesure du temps, la tension qu'on a mis dans le câble a tendance à se relâcher", explique Christelle Combescure, maître de conférence à l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Un incident a déjà été constaté en 2018 sur le pont de l'île de Ré, construit selon la même méthode. Un câble avait cédé, rongé par la corrosion.

Concernant l'A13, le tronçon concerné par les fissures sera fermé au moins "jusqu'à lundi", a prévenu la préfecture des Hauts-de-Seine. En attendant sa réouverture, les autorités invitent les automobilistes à se reporter sur d'autres itinéraires via l'A12, la N12 et la N118.