Trenitalia : la SNCF a du souci à se faire ?

Pascal Perri a voulu comparer les services du TGV inOui de la SNCF, et Trenitalia. Sur un grand week-end de Pentecôte du mois de juin, départ vendredi et retour lundi, il ne reste plus de places en deuxième classe à la SNCF. Le choix s'est donc porté sur un billet en première classe à 137 euros. En revanche, des places sont toujours disponibles pour le même départ chez Trenitalia, en deuxième classe, à deux fois 99 euros. Et pour presque 200 euros aller-retour, c'est toujours le même temps de transport. Néanmoins, il y a beaucoup moins de fréquence chez Trenitalia que chez la SNCF. Il y a toujours une habitude de consommation et un appétit français pour la SNCF.