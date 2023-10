VIDÉO - Silence, ça tourne : on vous embarque à bord d'un avion 100% électrique

Aujourd’hui, avec 30 avions électriques, la France est numéro un mondiale. Ces appareils sont tous dédiés à la formation. Cyprien Cassedanne, le patron de l’école de pilotage de Cap Aero à Toussus-le-Noble (Yvelines), doit bientôt en recevoir deux. Ils sont plus chers à l’achat que des avions en kérosène, mais le sont ensuite moins à l’usage, souligne-t-il : "On va être entre 50.000 et 100.000 euros plus cher sur la même gamme d'avions. Par contre, le gros intérêt, c'est qu'on peut exploiter en continu l'avion électrique : typiquement, aujourd'hui, le dimanche midi, on est retreints avec les avions thermiques. Avec les avions électriques, on peut voler 100% de la plage horaire". Moins de bruit, mais aussi moins de pollution, de gros avantages pour les habitants les plus proches de l'aérodrome.