VIDÉO - Très demandés, le prix des diesels d'occasion grimpe

Antoine Delescluse est responsable des véhicules d'occasion chez Lesaffre Automobiles à Ronchin (Nord). Dans son offre, on trouve 50 voitures, dont seulement deux diesels, pourtant très recherchées. Résultat, les prix sont en hausse. Un exemple avec un SUV de 2019, diesel, 7 places et avec une boîte automatique, vendu actuellement 33.000 euros "alors qu'il y a deux ou un an, on l'aurait plutôt vendu à 28.000", concède Antoine.

Et cette tendance est générale, les diesels d'occasion ont augmenté de 900 euros en moyenne. Dans ce centre de véhicules d'occasion, 60% des modèles proposés roulent au gasoil et ils sont très demandés. "Aujourd'hui, les constructeurs ont décidé de parier sur le véhicule électrique ou essence ou hybride, ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué d'acheter un diesel neuf. Les gens se réfugient donc dans les véhicules d'occasion, et notamment le diesel. Ce qui fait que la demande explose et que les prix ont tendance à monter", nous explique Godefroy Dupont, responsable des "occasions by GGP" à Séclin (Nord).