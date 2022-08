Trottinette, ambulance : quelles sont les règles de circulation ?

Elles ont beau avoir un gyrophare et une sirène. Elles ne sont pourtant pas des véhicules prioritaires, contrairement aux pompiers ou au Samu. Pour les ambulances privées, quelles sont les règles de circulation ? Trois scénarios doivent être pris en considération. Par défaut, elles doivent respecter le code de la route. En revanche, s'il y a urgence et sur prescription médicale, elles peuvent circuler dans les voies de bus, dans les bandes d'arrêt d'urgence, de dépasser les limitations de vitesse, mais ne pas franchir les feux rouges ni les lignes blanches. Sauf dans un seul et unique cas : "c'est à la demande du Samu, dans le cadre de l'urgence préhospitalière, où là, il a la même prérogative que les pompiers et la police" explique Robert Bianay, groupe émergence ambulances, membre de la Fédération nationale des ambulances privées (FNAP).