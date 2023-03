VIDÉO - Trottinettes électriques : les nouvelles règles à connaître

Autre changement, la trottinette sera désormais interdite aux moins de 14 ans. À Roubaix, on a déjà anticipé. Dans cette commune, les trottinettes ne peuvent être utilisées que par les plus de 18 ans. "Ce qui est important, c'est que les villes mettent en place des infrastructures qui soient appropriées pour séparer les flux entre les piétons, les trottinettes, les vélos et les voitures. Et on doit accélérer encore plus la mise en place de nouvelles infrastructures", explique Alexandre Ga rcin, adjoint (Renaissance) au maire de Roubaix (Nord) en charge des mobilités.