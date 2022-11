"Ubuesque" : Stellantis contraint de stocker ses voitures neuves sur un vieil aérodrome

Car le site de Stellantis déborde. Depuis une semaine, des milliers de véhicules neufs occupent tous les espaces disponibles, comme le parking habituellement réservé aux employés. L’usine produit 1100 voitures chaque jour et en réceptionne également d’autres sites européens. "C’est ubuesque pour un site comme le nôtre. On a eu des problématiques de pièces qui n’arrivaient pas. Aujourd’hui, on a des problématiques de voitures qu’on ne peut plus évacuer. Ça devient compliqué. Pour nous, FO, l’essentiel, c’est que les salariés du site de Sochaux et des autres sites, parce que les autres sites sont aussi impactés, ne s’arrêtent pas de travailler à cause de ça", clame Éric Peultier, délégué syndical Force Ouvrière.

Contactée, la direction de Stellantis évoque un secteur de la logistique en crise : pénurie de chauffeurs routiers depuis le Covid puis la guerre en Ukraine, flotte de camions non renouvelée et congestion des ports. L’entreprise assure chercher des solutions. "Toutes les équipes logistiques sont mises en place. Elles travaillent sept jours sur sept pour estomper ces manques. On a mis en place des choses avec les concessions. Les concessionnaires viennent chercher directement les véhicules", expliquait Laurent Oechel, délégué syndical central ajdoint CFE-CGC de Stellantis, dans un reportage de TF1 ce lundi.