Un enfant tué à Nice : trottinettes, un danger public ?

Depuis 2019, la législation s'est beaucoup renforcée : les vêtements réfléchissants de nuit, l'avertisseur sonore, les éclairages avant et arrière sont obligatoires. En revanche, le port du casque ne reste que recommander. D'autres règles sont intangibles comme ne pas rouler sur le trottoir, ne pas être plusieurs sur la trottinette et ne pas dépasser les 25 km/h. Mais pour certaines associations, il faut encore aller plus loin. En 2021, 24 utilisateurs de trottinettes ont été tués en France, 17 de plus que l'année précédente.