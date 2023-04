Un million d'euros pour rien ? Cet aéroport n'accueille plus de vol régulier depuis six ans

Très peu d’avions et pour cause, depuis 2017, l’aéroport n’accueille plus aucun vol régulier. Utilisé ponctuellement pour le Samu et l’aviation civile, il n’accueille plus que des jets privés pour des chefs d’entreprise ou des équipes de football. Déficitaire, l’établissement est pourtant subventionné par les collectivités locales. Son fonctionnement coûte chaque année près d’un million d’euros d’argent public.

"Que ce ne soit dédié qu'à du VIP, ce n’est pas accessible à tout le monde. Ça devient un aéroport privé", déplore un habitant. "Comme on n’en a pas l’utilité, je ne vois pas pourquoi on devrait payer pour les autres", estime un autre. "C’est difficile à dire parce que malgré tout pour certaines personnes, c’est pratique, mais pas pour le tout-venant. Par exemple, quand je vais à l’aéroport, je vais à Lyon, c’est dommage", ajoute une femme.