Un million de billets de train vendu en dix jours

Chacun son bagage pour partir en vacances à Paris en train. "On choisit le train plutôt que la voiture et l'avion parce que c'est plus pratique avec les enfants", témoigne un père de famille. A l'heure des vacances, vous êtes nombreux à avoir pris un billet de train. On compte quatre millions de voyages vendus pour cette quinzaine de la Toussaint, dont un million au dernier moment. "On s'est décidé hier", "c'est beaucoup plus simple que la voiture, c'est une question d'habitude", expliquent des passagers.