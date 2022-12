"Un petit peu abusé" : les usagers interloqués par la hausse du prix des transports

L'inflation et la hausse du coût de l'énergie touchent tout le pays. Il n'y a donc pas que dans l'Île-de-France que les prix des trains vont grimper, mais aussi en Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les mois à venir, ainsi que dans certaines villes pour les transports municipaux.

À Nice, le ticket coûtera 20 centimes de plus et l'abonnement, 40 euros de plus par an.