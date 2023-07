VIDÉO - "Une attente interminable" : de Brest à Bordeaux, la galère des voyageurs après la panne géante de la gare Montparnasse

Après plusieurs heures d'attente en gare, les voyageurs d'un TGV en partance pour Nantes (Loire-Atlantique) ont enfin pu prendre leur train vendredi soir. Un soulagement de courte durée : leur train est forcé de faire plusieurs arrêts sur les voies. Alors que le trajet ne devait durer que deux heures, il leur a fallu quatre heures pour atteindre leur destination. La faute à une panne géante impactant le trafic à la gare de Montparnasse, à Paris.

Même situation du côté de Brest, dans le Finistère, où un TGV est arrivé avec trois heures de retard. "C'est une attente interminable pour tout le monde", constate un des passagers dans le reportage du JT en tête de cet article, quand un autre raconte : "On a reçu petit à petit les infos comme quoi on allait avoir trois heures de retard... On a laissé passer tous les autres trains avant nous !"