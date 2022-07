Une compagnie aérienne doit-elle proposer un tarif réduit pour les enfants ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux voyages en avion, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Une compagnie aérienne doit-elle impérativement proposer un tarif réduit pour les enfants ?

Non, ça dépend de la compagnie et de sa politique commerciale. "Certaines font payer plein pot, mais le plus souvent, elles proposent des prix pour les enfants", analyse Xavier Tytelman, expert en aviation civile et fondateur d’un centre de traitement de la peur de l’avion. Cela prend soit la forme d’un pourcentage du tarif adulte, soit un tarif fixe, indépendamment du prix du billet, "c’est souvent cette dernière option qui est la plus intéressante financièrement".