La Toyota Prius prend la tête du palmarès des voitures les plus volées

La Toyota Prius se serait bien passée de cette première place. Elle devient la voiture la plus volée de France, devant le DS 7 Crossback et la Renault Mégane RS, avec 227 vols pour 10.000 véhicules assurés en 2021. La faute à sa sécurité électronique facile à pirater.

"Ce sont des vols quasiment uniquement informatiques. Il faut s’imaginer que le voleur de voiture n’arrive pas avec son tournevis et ses outils, il arrive simplement avec son ordinateur, avec une carte. Il entre très aisément dans la voiture, il la reprogramme et très souvent, on retrouve la voiture deux trois jours après mais il lui manque beaucoup de pièces", explique à TF1 Nicolas Bernard, rédacteur en chef du magazine "Auto Plus", qui dresse chaque année cette liste noire des véhicules les plus ciblés par les malfaiteurs.