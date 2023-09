Une nouvelle taxe sur les autoroutes, donc une hausse des péages ? Les versions s'opposent

Pour la plupart des automobilistes, il n'y a aucun doute. La nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroute se fera très vite ressentir aux péages. Mais pourtant, Pierre Coppey, le patron de Vinci Autoroutes, et Bruno Le Maire, ont deux versions contradictoires. D'un côté, le ministre de l'Économie l'a garanti encore mercredi après-midi. "Les tarifs des péages, c'est nous qui les fixons. Donc, les compagnies concessions d'autoroutes ne seront pas autorisées à répercuter les augmentations de taxes sur les prix des péages. C'est aussi simple que cela", a prévenu le patron de Bercy. Mais en face, Vinci Autoroutes assure avec le même aplomb. "Une hausse des taxes, c'est inévitablement des hausses des tarifs des péages", selon son président.

Bruno Le Maire a été appuyé quelques heures plus tard par le ministre des Transports, Clément Beaune. "Je veux rassurer tout le monde : la taxation des concessionnaires autoroutes ne se répercutera pas sur les péages, qui sont fixés par contrat et validés par l'État" et évoluent surtout en fonction de l'inflation, a assuré Clément Beaune dans un message transmis à l'AFP. "Tout le reste, ce sont des fake news."