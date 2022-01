Une voiture électrique en partage dans un village

Pour le nouveau maire et l'ancien à l'origine du projet, cette voiture partagée est un succès. "Il y a beaucoup de réservations qui ne sont pas satisfaites. On va tenter le dossier du second véhicule", lance Michel Ponçot, maire de Villerouge-Termenès. L'objectif est de pouvoir transporter plus de courses. Aujourd'hui, une trentaine d'habitants sur 140 a souscrit à l'abonnement annuel de 25 euros et utilise ce véhicule régulièrement.