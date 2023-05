Vacances d'été : la SNCF "se prépare à une affluence record"

En moyenne, il faut 4 heures pour faire le trajet entre Paris et Lyon ou Nantes. Oui, il est plus long mais les habitués approuvent le bon plan.

Les 20.000 billets à un euro ne sont cependant qu’une goutte d’eau dans les ventes totales de la SNCF. Cet été 2023, juste pour les TGV Ouigo, 4 millions de places sont mises en vente à des prix allant jusqu’à 99 euros, et elles partent très vite. "On a déjà des très bonnes tendances de vente, on se prépare à une affluence record. On conseille aux clients qui souhaitent réserver des trains pour cet été et à grande vitesse de le faire le plus tôt possible", nous explique Jérôme Laffon, directeur général de Ouigo. "Si vous achetez maintenant, vous allez payer moins cher que si vous les faites deux ou trois jours avant", poursuit-il.