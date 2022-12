Grève SNCF : les solutions pour partir quand même

Comment partir en vacances malgré la grève annoncée de la SNCF tout le week-end ? Première solution qui nous vient en tête, louer une voiture pour voir nos proches. Une simulation de trajet sur un site de location donne une idée du coût d'un voyage. Exemple : départ de Vannes (Morbihan) le 23 décembre et retour le 25. Il faudrait compter 200 à 300 euros. Parfois plus, selon l'enseigne, comme le montre la vidéo en tête de cet article.

Cette grève fait les affaires des loueurs. "On observe une augmentation brutale des tarifs de locations de voiture. Il faut compter quasiment 500 euros la semaine en France", indique Pierre Feisthauer, chargé de développement chez Carigami. "Pour donner un ordre de grandeur, poursuit-il, c'est 27% de plus par rapport au tarif qu'on a relevé le mois dernier et c'est 18% de plus par rapport à la période de Noël de l'an dernier."