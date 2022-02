Vacances d’hiver : la police de la SNCF veille sur les voyageurs

Ces policiers sont formés spécifiquement pour intervenir en gare et dans les transports en commun comme le métro, un terrain bien particulier. Garder un œil sur les voyageurs et surtout les voyageuses. Passée à une certaine heure, la présence de ces policiers est souvent rassurante. Il n'est pas rare non plus que ces agents assistent les contrôleurs dans le cas où une situation dégénérerait. Pour l'instant, la police des transports et du ferroviaire n'est présente que sur trois grandes villes du territoire : Lyon, Lille et Marseille.