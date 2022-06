Vacances : des trains déjà presque complets cet été

Vous êtes en fait beaucoup plus nombreux à prendre le train cet été. La SNCF attend un million de voyageurs en plus qu'en 2019 avant la pandémie. Cet engouement, la compagnie ne l'avait pas prévu. "On fait rouler toutes nos rames. On est au maximum. Après, il faut que les gens s'organisent. Tout le monde ne peut pas partir le soir du 13 juillet", affirme Alain Krakovitch, directeur TGV Intercités. Les voyageurs ont largement plébiscité les départs dans l'Hexagone et plus particulièrement vers le sud-ouest.