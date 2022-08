Vacances : les Français plébiscitent le train

Quelques notes de musique et une annonce viennent confirmer l’inévitable. Oui, les vacances touchent à leur fin. Un trajet retour Nantes-Paris qu’une famille a décidé de faire en train. Une évidence pour la mère de famille et ce à plusieurs titres. Le coût total pour la famille est de 212 euros aller-retour, soit la même somme s’ils avaient pris la voiture pour aller en vacances avec les bouchons en moins. Et c’est sûrement ce qui explique le succès du train, cet été.