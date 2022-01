Vans : les bêtes noires des communes du littoral

Les vans avec des couchettes confortables présentent un grand avantage par rapport au camping-car. Ils peuvent stationner partout comme une voiture. Depuis bientôt sept mois, Matthéo vit dans cette voiture aménagée. Un véhicule tout confort ou presque stationné ce jour-là à Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Son objectif est surtout de surfer. Pour quelques jours ou plusieurs mois, ce mode de vie fait de plus en plus d'adeptes. À chaque saison estivale, sur la côte basque comme ailleurs, van, fourgon et camping-car se multiplient sur le littoral au grand désespoir de certains.